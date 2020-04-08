السعودية اليوم / الإصابات بفيروس كورونا ترتفع في ألمانيا إلى 103228 والوفيات 1861



برلين 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واس

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا بتسجيل 254 حالة وفاة بسبب الفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 1861 حالة.

// انتهى //

09:59ت م

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برلين 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 4003 إصابة في الـ24 ساعة الماضية ليصل إلى 103228حالة.وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا بتسجيل 254 حالة وفاة بسبب الفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 1861 حالة.// انتهى //09:59ت م0021

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