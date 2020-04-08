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قدّمت "الصحة" عددًا من الإرشادات التوعوية حول كيفية استلام الطلب بطريقة آمنة؛ وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتوعية كافة أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بفيروس كورونا الجديد COVID19، وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تساهم -بإذن الله- في الوقاية منه والحد من انتشاره.
حيث نشرت إنفوجرافيك توعويًّا عبر حسابها في "تويتر" ومنصتها التوعوية "عش بصحة"؛ وذلك بعنوان "كيف أستلم الطلب بطريقة آمنة"، تَضَمّن عددًا من الخطوات الواجب اتباعها، وتشمل التأكد من أن جهة التوصيل تراعي الإجراءات الوقائية، ومسجلًا لدى هيئة الاتصالات، وترك مسافة آمنة بين المستلم ومندوب التوصيل لا تقل عن متر، والدفع الإلكتروني بدل النقدي، وغسل اليدين جيدًا بعد استلام الطلب وعدم لمس الوجه، وكذلك التخلص من الأكياس والغلاف الخارجي للطلب فور استلامه، وتعقيم أي سطح مكشوف للطلب بالكلور والماء إن أمكن.
ودعت "الصحة" كل المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم في كل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد؛ وذلك على مدار الساعة؛ مؤكدةً أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله.
وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441 10:46 AM
تُساهم في الوقاية منه والحد من انتشار فيروس كورونا"الصحة": إرشادات توعوية لاستلام الطلب بطريقة آمنة
قدّمت "الصحة" عددًا من الإرشادات التوعوية حول كيفية استلام الطلب بطريقة آمنة؛ وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتوعية كافة أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بفيروس كورونا الجديد COVID19، وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تساهم -بإذن الله- في الوقاية منه والحد من انتشاره.
حيث نشرت إنفوجرافيك توعويًّا عبر حسابها في "تويتر" ومنصتها التوعوية "عش بصحة"؛ وذلك بعنوان "كيف أستلم الطلب بطريقة آمنة"، تَضَمّن عددًا من الخطوات الواجب اتباعها، وتشمل التأكد من أن جهة التوصيل تراعي الإجراءات الوقائية، ومسجلًا لدى هيئة الاتصالات، وترك مسافة آمنة بين المستلم ومندوب التوصيل لا تقل عن متر، والدفع الإلكتروني بدل النقدي، وغسل اليدين جيدًا بعد استلام الطلب وعدم لمس الوجه، وكذلك التخلص من الأكياس والغلاف الخارجي للطلب فور استلامه، وتعقيم أي سطح مكشوف للطلب بالكلور والماء إن أمكن.
ودعت "الصحة" كل المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم في كل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد؛ وذلك على مدار الساعة؛ مؤكدةً أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله.
، "الصحة": إرشادات توعوية لاستلام الطلب بطريقة آمنة ،
المصدر : الخليج 365
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