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قال مسؤول بوزارة الصحة البريطانية، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون؛ في وضع مريح ومستقر ومعنوياته جيدة من جرّاء إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ولا يزال جونسون؛ في العناية المركزة، بعد أن تدهورت حالته الصحية أمس الأول.
وجاء نقل رئيس الوزراء البريطاني، إلى المستشفى، بعد 10 أيام من إصابته بفيروس كورونا، قضاها وهو يتابع عمله بشكل اعتيادي من عزله الذاتي.
وقال متحدث باسم مكتب جونسون؛ أمس، إن الأخير يعاني نوبة سعال وارتفاعاً في الحرارة، وسيبقى تحت عناية مركزة في مستشفى ساينت توماس في العاصمة لندن.
وأكّد مكتب جونسون، أن رئيس الوزراء لم يفقد وعيه، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية، وأنه يتلقى العلاج، فيما تمّ تكليف وزير الخارجية، دومينيك راب؛ بأداء مهامه مؤقتاً.وزارة الصحة البريطانية بوريس جونسون فيروس كورونا الجديد
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441 10:32 AM
كان قد نُقل للعناية المركزة بعد أن تدهورت حالته الصحية أمس الأول
قال مسؤول بوزارة الصحة البريطانية، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون؛ في وضع مريح ومستقر ومعنوياته جيدة من جرّاء إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ولا يزال جونسون؛ في العناية المركزة، بعد أن تدهورت حالته الصحية أمس الأول.
وجاء نقل رئيس الوزراء البريطاني، إلى المستشفى، بعد 10 أيام من إصابته بفيروس كورونا، قضاها وهو يتابع عمله بشكل اعتيادي من عزله الذاتي.
وقال متحدث باسم مكتب جونسون؛ أمس، إن الأخير يعاني نوبة سعال وارتفاعاً في الحرارة، وسيبقى تحت عناية مركزة في مستشفى ساينت توماس في العاصمة لندن.
وأكّد مكتب جونسون، أن رئيس الوزراء لم يفقد وعيه، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية، وأنه يتلقى العلاج، فيما تمّ تكليف وزير الخارجية، دومينيك راب؛ بأداء مهامه مؤقتاً.
، "الصحة" البريطانية: جونسون في وضع مريح ومستقر ومعنوياته جيدة ،
المصدر : الخليج 365
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