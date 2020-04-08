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شكرا لمتابعة خبر عن «المسند» : استمرار المراويح والسرايات على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأربعاء، على استمرار الحالة المطرية " المراويح، السرايات " على مناطق المملكة.
وقال الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " تستمر الحالة المطرية الربيعية اليوم (المراويح / السرايات)، ومن المتوقع أن تؤثر بسحبها وأمطارها المتفرقة على أجزاء محدودة من مناطق شمالي الرياض والشرقية، وعلى أجزاء من منطقتي حائل، والقصيم، وجنوب غرب المدينة المنورة، وشرق مكة المكرمة " .
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