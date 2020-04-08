شكرا لمتابعة خبر عن حجر صحي على 196 مواطن بالشرقية بعد عودتهم من البحرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

استقبلت فنادق المنطقة الشرقية امس الثلاثاء 196 مواطن عائد من البحرين عبر جسر الملك فهد ،وتم إخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوم لحين التأكد من سلامتهم .

وأكدت الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية استعدادها لإستضافة 700 مواطن من العائدين من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية ، في الفنادق ودور الضيافة .

وكان سفير المملكة بالبحرين ، الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز قد أعلن امس تسيير الحافلات التي تقل المواطنين إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بتسهيل إجراءات عودتهم من الخارج .