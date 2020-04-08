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شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خروج 44 عامل من المخالطين لـ «الباصق المصاب» وإعادة افتتاح المجمع التجاري ببلجرشي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن محافظ بلجرشي غلاب أبو خشيم خروج 44 عامل من المخالطين للباصق على عربات التسوق بالمجمع التجاري الذي تم إغلاقه احترازاً ، وذلك بعدما ثبتت عدم إصابتهم بالفيروس ومرور فترة الحجر الصحي المقررة بـ 14 يوم .
وووثق مقطع فيديو تهنئة المحافظ للعاملين وتوزيع الورود والهدايا عليهم بنفسه وهي عبارة عن بطاقات مسبقة الدفع للتسوق من احد المتاجر ، ثم قام بزيارة المجمع التجاري وتفقد السلع الإستهلاكية فيه ، وتم التأكد من تعقيم وتطهير المجمع بالكامل .
وكانت "صدى " قد تابعت قضية الباصق" عامل وافد " الذي أثنتت نتائج الفحوصات إصابته بالفيروس ، وتم إتلاف جميع المنتجات التي تعرضت للعدوى من قبل البلدية والشرطة .
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