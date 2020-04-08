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شكرا لمتابعة خبر عن صور لإحدى بوابات سور الرياض الحصين قبل 83 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أظهرت مجموعة من الصور، بوابة " دخنة " في الجهة الجنوبية، وهي إحدى بوابات سور الرياض الحصين.
والتقطت صور بوابة دخنة في العام 1356هـ، 1937 م، وسُميت بهذا الاسم نسبة إلى مجاورتها بئرًا كانت تعرف بهذا الاسم، يُجلب منها الماء
وتعد " دخنة " واحدة من بين عدد من البوابات الشهيرة التي كانت تنتشر على طول سور الرياض، الذي بناه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- بعد فتح الرياض لحمايتها.
يذكر أن الدخول أو الخروج للرياض كان لا يتم إلا عبر بوابات السور، التي يتراوح عددها آنذاك بين ٥ و٨ بوابات، حيث كانت تُغلق ليلاً، ولا تفتح إلا في النهار.
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