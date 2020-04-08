شكرا لمتابعة خبر عن خالد الزعتر: مصيبة أن تكون بحجم " حي " وتسمى نفسك دولة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سخر الكاتب والمحلل السياسي خالد الزعتر، من عجرفة نظام الحمدين، ومحاولات تطاوله على الدول العربية، التي لا فائدة منها.

وقال الزعتر: " مصيبة أن تكون بحجم حي، وتسمى نفسك دولة، وتصدع رؤوسنا بالسيادة التي لاتعرف عنها إلا إسمها فقط.

Advertisements

وفي سياق منفصل، علق الزعتر على أزمة فيروس كورونا، متسائلا: " هل يعتبر الفيروس سلاح بيولوجي بين الصين وأمريكا، وجدت فيه إيران الفرصة لتصديره للدول الخليجية " .

وتابع: " هذا مايفسر أن حالات الإصابة التي سجلتها دول الخليج في البداية جاءت من إيران، حيث تعتبر إيران العنصر المشترك في جميع الإصابات التي سجلتها الدول الخليجية " .

وأضاف: " إذا كان هو سلاح بيولوجي في إطار الحرب بين الصين وأمريكا، فهذا يعني أن الفيروسات ستكون أدوات الحروب والصراعات في القرن الواحد والعشرين، مايعني يعني أن العالم مهدد بالعيش بين فترة وأخرى حالة الرعب والقلق التي يعيشها اليوم " .