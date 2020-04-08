بالفيديو..متحدث الأمن العام يكشف ما عُثر عليه بحوزة داهسي رجال الأمن

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، تفاصيلا جديدة، بشأن الشابين المتورطين في دهس رجال الأمن أثناء ممارسة عملهم. كشف المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، تفاصيلا جديدة، بشأن الشابين المتورطين في دهس رجال الأمن أثناء ممارسة عملهم. وأوضح الشويرخ أن المتهمين كانا في وضع غير طبيعي، ويقودان السيارة تحت تأثير المُسكر. Advertisements وأشار إلى أنه عثر بحوزة المتهمين على مخدرات ومواد مسكرة، وتمت إحالتهما للنيابة العامة تمهيداً لمحاكمتهما. وشدد متحدث الأمن العام، على أن معاقبة المتورطين في هذه الحوادث ستكون رادعا وعبرة للآخرين.

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