واتساب تقيّد إعادة توجيه الرسائل لشخص واحد فقط

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يعتبر واتساب من أكثر المنصات التي تنشئ وتنتشر فيها الشائعات والأخبار المضللة، وفيس بوك تريد التقليل من ذلك عبر جعل عملية إعادة توجيه الرسالة لأصدقاء آخرين صعبة، فالآن بإمكانك توجيه الرسالة لشخص واحد فقط في كل مرة.

تقول واتساب أنه نظراً لاستخدام التشفير فإنها غير قادرة على معرفة مضمون الرسالة لمنع تداول الشائعات والمعلومات المفبركة، لكن بهذه الممارسات من شأنها المساعدة في منع انتشارها.

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مع أن واتساب غير قادرة على معرفة مضمون الرسالة، لكنها قادرة على معرفة مرات تبادل وإعادة توجيه رسالة ما، وتقول الشركة أنها شهدت زيادة كبيرة في عمليات إعادة التوجيه.

وكانت واتساب قد طبقت قيود على إعادة توجيه الرسالة في الهند لتكون لخمسة أشخاص فقط، ومن ثم وفرت هذا التقييد على مستوى العالم والذي ساعد بتخفيف عمليات إعادة التوجيه بنسبة 25%.

تأتي جهود واتساب هذه ضمن مساعدتها وتعاونها مع منظمة الصحة العالمية و 20 حكومة حول العالم للمساعدة في التصدي لفيروس كورونا، حيث سبق وأن نشرت بوت رسمي للمنظمة، كما لديها موقع ويب يعرض المعلومات الموثوقة.

