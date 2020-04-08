الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية كانت تخطط لشن عمليات معادية

أعلن الجيش اليمني، أمس الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية، في محافظة صعدة على الحدود السعودية.
وقال قائد محور آزال في الجيش اليمني، العميد ياسر الحارثي: إن القوات أسقطت طائرة استطلاع مسيرة تابعة للحوثيين أثناء تحليقها في سماء مديرية باقم، شمال صعدة. وفقا لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وأضاف الحارثي، أنَّه تمّ استخراج إحداثيات من (هارد) الطائرة التي كانت تقوم بتسجيلها وإرسالها لمركز القيادة بغرض شنّ عمليات معادية ضد مواقع الجيش الوطني.
وكانت آخر طائرة مسيرة أسقطها الجيش اليمني لميليشيا الحوثي، يوم الأربعاء 25 مارس الماضي، في محافظة الحديدة غربي البلاد.
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