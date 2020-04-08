للعالقين في الخارج.. تعرف على إجراءات الحجر الصحي بعد الوصول للوطن

بدأت المنصة الوطنية الموحدة التي أطلقتها وزارة الخارجية في استقبال وتسجيل طلبات المواطنين العالقين في الخارج بعددٍ من الدول، وذلك تمهيدًا لعودتهم إلى المملكة في ظل الظروف التي يشهدها العالم، بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وكشفت وزارة الخارجية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنَّ عملية إعادة المواطنين العالقين في الخارج تنطوي على مرحلتين الأولى تتمثل في عملية تسجيل وإتمام إجراءات المواطنين الراغبين في العودة من الخارج، أما المرحلة الثانية فتتمثل في اتباع إجراءات الحجر الصحي بعد الوصول إلى أرض الوطن.

الإجراءات المتبعة بالحجر الصحي بعد الوصول

وأوضحت وزارة الخارجية، عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك عددًا من القواعد المتبعة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في خضم مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، بعد وصول المواطنين إلى المطار في أرض الوطن، وهي :

- يتم إنزال المسافرين على دفعات من الطائرة بعدد من 5 إلى 10 أشخاص حسب ترتيب المقاعد.

- يتم توزيع الكمامات عند باب الطائرة، والتأكيد على ارتدائها من قبل المسافرين.

- يتم المرور على الكاميرات الحرارية المخصصة من وزارة الصحة للكشف عن المسافرين، وفي حال وجود حالة اشتباه - يتم تحويل المسافر إلى غرفة الفحص الطبي المؤقتة؛ لاستكمال إجراءات نقله إلى العزل الطبي.

- إذا كانت الحالة سلبية ولا يوجد اشتباه؛ ينتقل المسافر إلى كاونتر الجوازات، حيث يقوم بتعقيم يديه من خلال المعقمات المجهزة لذلك قبل الوصول إلى موظف الجوازات.

- بعد الانتهاء من إجراءات الجوازات يتم الانتقال إلى سير الأمتعة حيث سيتواجد مسؤول نقل الأمتعة لاستلام الأمتعة بعد التعرف عليها من قبل المسافرين، وتحميلها ونقلها إلى الحافلة المخصصة لنقل الأمتعة.

- يتم التوجه بعد ذلك إلى الحافلة من خلال مسارات محددة حيث سيتواجد مسؤول الفندق عند باب الحافلة.

- يقوم مسؤول الفندق بالتأكد من بيانات السكن حسب وثيقة التسكين المرسلة للمواطنين عبر المنصة.

- يقوم مسؤول الفندق بتسليم المسافرين مفاتيح الغرف وتوجيههم إلى مقاعدهم على الحافلة والانطلاق إلى مقر الحجر الصحي.

Advertisements

- يتم نقل الأمتعة مباشرة إلى مقر الحجر الصحي.

- يقوم مسؤول الفندق باستقبال المسافرين في مقر السكن وإرشادهم إلى الغرف المخصصة لهم.

- يقوم مسؤول الفندق بتسليم الأمتعة للمسافرين في الغرف المخصصة لهم.

وكشفت وزارة الخارجية، عن تخصيص مركز الاتصال السياحي (930) لمساعدة النزلاء واستقبال أي بلاغات أو شكاوى تتعلق بأي مرحلة من مراحل العودة.

الأماكن المخصصة للحجر الصحي

أشارت وزارة الخارجية، إلى أنه تم تخصيص مرافق الإيواء السياحي كمساكن مجهزة للحجر الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة، كما أوضحت أن هذه الأماكن مخصصة لحجر الأشخاص الأصحاء الذين قدموا من خارج المملكة ولم تظهر عليهم أي أعراض، ويحتمل أن يكونوا قد تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد – 19)، وتستمر مدة الحجر حتى نهاية حضانة المرض لمدة 14 يومًا.

وأوضحت وزارة الخارجية، أنه سيتم توزيع المواطنين على فنادق الخمسة نجوم الموجودة في مدينة الحجر الصحي بناءً على شواغر الغرف المتاحة، مشيرة إلى أنه تمَّ تخصيص عدد من مرافق الإيواء السياحي في كل من الرياض وجدة والدمام لاستقبال حالات الحجر الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأعلنت الوزارة، عن توفير مسكن واحد لكل عائلة في حال قدومهم على نفس الطائرة، مشيرة إلى أنه خلال فترة الحجر الصحي يستطيع الأهل التواصل عن طريق الهاتف، كما سيتم توفير إنترنت (واي فاي) في جميع الغرف كما يمكن استخدام تطبيقات توصيل الطلبات خلال فترة الحجر الصحي، كما أكّدت الوزارة أنه من غير المسموح بإجراء أي زيارات خلال 14 يومًا من العودة.

اقرأ أيضًا:

إحصائية مرض كورونا في السعودية

إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. «الخارجية» تطلق منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين في العودة إلى المملكة

رئيس «الطيران المدني» يؤكد اتخاذ كل التدابير الصحية والوقائية استعدادًا لعودة المواطنين