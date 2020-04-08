أمير جازان يعزي الشيخ محمد الراجحي وأسرته في وفاة أخيه

قدَّم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، تعازيه ومواساته للشيخ محمد بن هادي الراجحي شيخ شمل محافظة جزر فرسان، وأمين عام مجلس منطقة جازان أحمد بن هادي الراجحي، وأفراد الأسرة كافة، في وفاة شقيقهما علي بن هادي الراجحي، والذي توفّي غرقًا يوم الاثنين الماضي.
وسأل الأمير الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
فيما أعرب شيخ شمل محافظة جرز فرسان، وأمين عام مجلس المنطقة وجميع أسرة وذوي الفقيد، عن عظيم شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة جازان، على تعازيه ومواساته لهم، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين الله أن يحفظ الأمير الكريم، وأن يمد بعمره وأن لا يريه مكروهًا في عزيزٍ لديه.
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