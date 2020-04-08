«صحة الطائف» تخصص مجمع الملك فيصل لاستقبال حالات كورونا المؤكدة

خصصت مديرية الشؤون الصحية في الطائف مجمع الملك فيصل لاستقبال الحالات المؤكدة لفيروس كورونا. وقال المتحدث الرسمي لـ«صحة الطائف» عبدالهادي الربيعي، إنه تم تسجيل 38 حالة، منها 12 حالة تماثلت للشفاء . وأضاف أنَّ هناك فريقًا يرأسه محافظ الطائف بمشاركة جهات حكومية ولجنة مماثلة تنفيذية تتايع رصد وتطبيق الإجراء ميدانيًا بمتابعة مدير صحة الطائف. وأشار الربيعي إلى أنَّ صحة الطائف شكلت فرق كشف بصري وتَقصٍّ في نقاط التفتيش، وأخرى تجوب الأحياء المكتظة بالسكان، وفرق بالمتاجر تمنع اكتظاظ المتسوقين، إضافةً إلى وجود عدد من الفنادق المخصصة للحجر عند الحاجة . وأهاب المتحدث الرسمي لـ«صحة الطائف» بالجميع أن يلتزموا بما يتوجب عليهم والتقيد بالتعليمات والاحترازات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة.

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