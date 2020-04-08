إنفوجراف.. يوم الصحة العالمي 2020 "دعم كادر التمريض"

العين الإخباريةالثلاثاء 2020/4/7 11:23 ص بتوقيت أبوظبي
إنفوجراف عن يوم الصحة العالمي 2020
يحل يوم الصحة العالمي، الثلاثاء، في ظل التداعيات الخطيرة التي تشهدها معظم الدول جرّاء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، الذي وصفته الأمم المتحدة بأنه أكبر تحدٍّ يواجه البشرية منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في كلمته بمناسبة الاحتفال بالحدث الذي يوافق 7 أبريل/نيسان من كل عام، إن هناك حاجة لإدخال مليار شخص حول العالم للاستفادة من التغطية الصحية الشاملة خلال السنوات الـ5 المقبلة.
الحدث العالمي يُقام تحت شعار "دعم كادر التمريض والقبالة"، بهدف تسليط الضوء على دور هذا الكادر في الحفاظ على الصحة العامة، من خلال رعاية المرضى لا سيما في أوقات تفشي الأوبئة والنزاعات.
الإنفوجراف التالي يوضح أهم المعلومات عن يوم الصحة العالمي 2020..
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