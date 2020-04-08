محمد بن مسعود - الدمام - قالت للصحة العالمية: قادرون على تشخيص الفيروس أكدت كوريا الشمالية أنها لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن. ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن وزارة الصحة الكورية الشمالية، في تقريرها الأسبوعي الذي قدّمته إلى منظمة الصحة العالمية قولها: إن بلادها قادرة على تشخيص فيروس كورونا؛ لكنها لم تسجل أي إصابة بالفيروس على أراضيها.فيروس كورونا الجديد كوريا الشمالية كوريا الشمالية: لم نسجل أي إصابات بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-08 أكدت كوريا الشمالية أنها لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن. ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن وزارة الصحة الكورية الشمالية، في تقريرها الأسبوعي الذي قدّمته إلى منظمة الصحة العالمية قولها: إن بلادها قادرة على تشخيص فيروس كورونا؛ لكنها لم تسجل أي إصابة بالفيروس على أراضيها. Advertisements 08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441 08:59 AM قالت للصحة العالمية: قادرون على تشخيص الفيروس قالت للصحة العالمية: قادرون على تشخيص الفيروس أكدت كوريا الشمالية أنها لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن. ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن وزارة الصحة الكورية الشمالية، في تقريرها الأسبوعي الذي قدّمته إلى منظمة الصحة العالمية قولها: إن بلادها قادرة على تشخيص فيروس كورونا؛ لكنها لم تسجل أي إصابة بالفيروس على أراضيها. ، كوريا الشمالية: لم نسجل أي إصابات بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الشمالية: لم نسجل أي إصابات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.