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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد»؛ ليرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في عموم البلاد إلى 21 حالة، بينها حالة وفاة.
وقال المركز في بيان له: إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع في طرابلس، تَسَلّم في 4 أبريل الجاري، 26 عينة اشتباه إصابة بالفيروس؛ ليتأكد إصابة حالة واحدة بالفيروس اليوم.
ولفت البيان إلى أن مستشفى الكويفية في بنغازي أجرى تحاليل لثلاث عينات اشتباه بالفيروس جاءت من بينها عينة موجبة لتتأكد إصابتها بالفيروس.فيروس كورونا الجديد ليبيا
ليبيا تعلن عن تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-08
أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد»؛ ليرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في عموم البلاد إلى 21 حالة، بينها حالة وفاة.
وقال المركز في بيان له: إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع في طرابلس، تَسَلّم في 4 أبريل الجاري، 26 عينة اشتباه إصابة بالفيروس؛ ليتأكد إصابة حالة واحدة بالفيروس اليوم.
ولفت البيان إلى أن مستشفى الكويفية في بنغازي أجرى تحاليل لثلاث عينات اشتباه بالفيروس جاءت من بينها عينة موجبة لتتأكد إصابتها بالفيروس.
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
08:57 AM
لترتفع الإصابات إلى 21
أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد»؛ ليرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في عموم البلاد إلى 21 حالة، بينها حالة وفاة.
وقال المركز في بيان له: إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع في طرابلس، تَسَلّم في 4 أبريل الجاري، 26 عينة اشتباه إصابة بالفيروس؛ ليتأكد إصابة حالة واحدة بالفيروس اليوم.
ولفت البيان إلى أن مستشفى الكويفية في بنغازي أجرى تحاليل لثلاث عينات اشتباه بالفيروس جاءت من بينها عينة موجبة لتتأكد إصابتها بالفيروس.
، ليبيا تعلن عن تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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