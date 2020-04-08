، بر الصين الرئيس يسجل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

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قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، إن البر الرئيس سجل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الأربعاء، ارتفاعاً من 32 حالة في يوم الثلاثاء، كما ارتفع عدد المصابين الوافدين من الخارج.
وأضافت اللجنة، أن عدد الحالات الوافدة إلى بر الصين الرئيس بلغ 1042 حالة حتى يوم الثلاثاء بزيادة قدرها 59 حالة عن يوم الإثنين.
وذكرت أن عدد حالات الإصابة الجديدة التي لم تظهر أعراض على أصحابها ارتفع بأكثر من أربعة أمثاله إلى 137.
ولا تحصي السلطات الصينية عدد مَن لا تظهر عليهم الأعراض ضمن حصيلتها للإصابات المؤكّدة إلى أن تظهر على المرضى أعراض؛ كالحمّى أو السعال.
وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيس، إلى 81802 والوفيات إلى 3333.فيروس كورونا الجديد
بر الصين الرئيس يسجل 62 إصابة جديدة بفيروس كوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-08
قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، إن البر الرئيس سجل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الأربعاء، ارتفاعاً من 32 حالة في يوم الثلاثاء، كما ارتفع عدد المصابين الوافدين من الخارج.
وأضافت اللجنة، أن عدد الحالات الوافدة إلى بر الصين الرئيس بلغ 1042 حالة حتى يوم الثلاثاء بزيادة قدرها 59 حالة عن يوم الإثنين.
وذكرت أن عدد حالات الإصابة الجديدة التي لم تظهر أعراض على أصحابها ارتفع بأكثر من أربعة أمثاله إلى 137.
ولا تحصي السلطات الصينية عدد مَن لا تظهر عليهم الأعراض ضمن حصيلتها للإصابات المؤكّدة إلى أن تظهر على المرضى أعراض؛ كالحمّى أو السعال.
وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيس، إلى 81802 والوفيات إلى 3333.
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
08:55 AM
بارتفاع 32 حالة عن إحصاءات يوم الثلاثاء
قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، إن البر الرئيس سجل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الأربعاء، ارتفاعاً من 32 حالة في يوم الثلاثاء، كما ارتفع عدد المصابين الوافدين من الخارج.
وأضافت اللجنة، أن عدد الحالات الوافدة إلى بر الصين الرئيس بلغ 1042 حالة حتى يوم الثلاثاء بزيادة قدرها 59 حالة عن يوم الإثنين.
وذكرت أن عدد حالات الإصابة الجديدة التي لم تظهر أعراض على أصحابها ارتفع بأكثر من أربعة أمثاله إلى 137.
ولا تحصي السلطات الصينية عدد مَن لا تظهر عليهم الأعراض ضمن حصيلتها للإصابات المؤكّدة إلى أن تظهر على المرضى أعراض؛ كالحمّى أو السعال.
وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيس، إلى 81802 والوفيات إلى 3333.
، بر الصين الرئيس يسجل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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