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سجلت كوريا الجنوبية 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد، إلى 10384 حالة، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.
كما سجلت البلاد 8 وفيات؛ ليصل الإجمالي إلى 200، وفقا لما ذكرته المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وشُفي نحو 80 شخصاً من الفيروس، أمس الثلاثاء؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 6776.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد
كوريا الجنوبية تسجل 53 إصابة و8 وفيات جديدة بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-08
سجلت كوريا الجنوبية 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد، إلى 10384 حالة، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.
كما سجلت البلاد 8 وفيات؛ ليصل الإجمالي إلى 200، وفقا لما ذكرته المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وشُفي نحو 80 شخصاً من الفيروس، أمس الثلاثاء؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 6776.
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
08:54 AM
إجمالي الإصابات 10384 و200 وفاة و6776 شفاء
سجلت كوريا الجنوبية 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد، إلى 10384 حالة، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.
كما سجلت البلاد 8 وفيات؛ ليصل الإجمالي إلى 200، وفقا لما ذكرته المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وشُفي نحو 80 شخصاً من الفيروس، أمس الثلاثاء؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 6776.
، كوريا الجنوبية تسجل 53 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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