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توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تستمر الحالة المطرية "مراويح الربيع" اليوم.
وقال عبر حسابه في "تويتر": تستمر الحالة المطرية الربيعية اليوم (المراويح / السرايات)، ومن المتوقع أن تؤثر بسحبها وأمطارها المتفرقة في أجزاءٍ محدودة من مناطق شمالي #الرياض و #الشرقية، وفي أجزاء من منطقتَي #حائل #القصيم، وجنوب غرب #المدينة، وشرق #مكة.. هذا والله أعلم.
وأضاف: الرياح الهابطة من السحب الركامية المثيرة للغبار قد تكون حاضرة مع السحب الركامية.
وتابع: تكون الرياح غربية نشطة قد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة على أجزاءٍ من مناطق #المدينة #تبوك #حائل.حالة الطقس الأرصاد
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441 08:58 AM
قال: تكون الرياح غربية نشطة قد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة
توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تستمر الحالة المطرية "مراويح الربيع" اليوم.
وقال عبر حسابه في "تويتر": تستمر الحالة المطرية الربيعية اليوم (المراويح / السرايات)، ومن المتوقع أن تؤثر بسحبها وأمطارها المتفرقة في أجزاءٍ محدودة من مناطق شمالي #الرياض و #الشرقية، وفي أجزاء من منطقتَي #حائل #القصيم، وجنوب غرب #المدينة، وشرق #مكة.. هذا والله أعلم.
وأضاف: الرياح الهابطة من السحب الركامية المثيرة للغبار قد تكون حاضرة مع السحب الركامية.
وتابع: تكون الرياح غربية نشطة قد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة على أجزاءٍ من مناطق #المدينة #تبوك #حائل.
، "مراويح الربيع" مستمرة.. المسند يرسم خريطة الأمطار الربيعية اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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