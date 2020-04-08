ضبط مواطن دهس رجل أمن في حائل

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أعلنت شرطة منطقة حائل ضبط مواطن دهس أحد رجال الأمن. وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري، بأن أحد رجال الأمن تعرض لحادث دهس أثناء تأدية الفرقة الأمنية لمهامها على أحد الطرق الرئيسية صباح أمس الثلاثاء، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالته مستقرة؛ وقد أسفرت نتائج البحث عن تحديد هوية الجاني ومرافقه، وهما مواطنان بالعقد الثالث من العمر، وتم ضبطهما وإيقافهما واتخذت الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.





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