السماح بتقديم خدمات المطاعم بكافة المدن حتى العاشرة مساءً عبر تطبيقات التوصيل

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تضمنت التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية اليوم بتقديم ساعات منع التجول في كافة مدن المملكة السماح لعدد من أصحاب الأنشطة بالتنقل والعمل وفق ضوابط محددة.
وتضمنت الضوابط الجديدة لمنع التنقل السماح بتقديم خدمات المطاعم (ما عدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم) للطلبات الخارجية عن طريق تطبيقات التوصيل أو أسطولها الخاص مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، حتى الساعة العاشرة مساءً في جميع مناطق المملكة.
وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، صرح أنه إلحاقًا لما سبق إعلانه بتاريخ 13 شعبان 1441هـ بشأن منع التجول على مدار (24) ساعة في عدد من المدن والمحافظات، وحرصًا على استدامة حصول المواطنين والمقيمين على احتياجاتهم ووصولهم للمتطلبات الخدمية، فقد تقرر تقديم ساعات منع التجول في بقية المناطق والمدن ليبدأ من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 15 / 8 / 1441هـ.
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