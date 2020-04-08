بالفيديو.. “متحدث الأمن العام” يكشف معلومات جديدة عن واقعة دهس رجال الأمن.. ويوضح ما عُثر عليه بحوزة المتهمين !

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قال المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، إن الشابين المتورطين في دهس رجال أمن أثناء ممارسة مهامهم، كانا بوضع غير طبيعي.

وأضاف العميد الشويرخ في لقائه ببرنامج “معالي المواطن” على قناة “mbc”، أن الشابين كانا يقودان السيارة تحت تأثير المسكر. وعثر بحوزتهما على مخدرات ومواد مسكرة.

وأشار إلى أنه تم إحالتهما للنيابة العامة تمهيداً لمحاكمتهما. مؤكدا أن معاقبة المتورطين في هذه الحوادث ستكون رادعاً وعبرة للآخرين.