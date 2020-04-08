حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء في المملكة

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يتوقع بمشيئة الله تعالى هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق حائل، الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من المناطق الشرقية، تبوك، الوسطى والمدينة المنورة يمتد تأثيرها الى مرتفعات مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية والغربية من المنطقة الوسطى.





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