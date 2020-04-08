إغلاق مخبز الدانوب بالسلام مول بجدة بعد تأكد إصابة عامل بكورونا

أكد مخبز الدانوب، أنه تمَّ إغلاق فرعه في المركز التجاري السلام مول بجدة، بعد ثبوت إصابة الحالة التي أبلغ المخبز باشتباه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأفاد المخبز في بيان صادر عن إدارته، بأنَّه منذ بداية انتشار فيروس كوفيد 19 المستجد، ساهم موظفونا في خدمة آلاف العملاء كل يوم وهم بكامل احتياطاتهم الاحترازية، مع الالتزام بجميع التعليمات والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة، ومن منطلق الشفافية وحرصنا على إطلاع جميع موظفينا وعملائنا بكل ما يستجد في ظل جائحة فيروس كوفيد 19 المستجد، وتعقيبًا على ما يتم تداوله مؤخرًا بخصوص وجود حالة مؤكدة في المخبز بأحد فروعنا بمدينة جدة في «السلام مول»، وعليه نفيدكم بأنَّه في تاريخ 6 شعبان عُزل الموظف احترازيًا، وتمَّ إبلاغ الجهات المختصة بحالته، نظرًا لارتفاع درجة حرارته، وتمَّ التحليل له وظهرت النتائج إيجابية يوم 13 شعبان.

وأضاف أنَّ وزارة الصحة باشرت الحالة، وقامت مشكورة باتخاذ الإجراءات المعتمدة كافة، وتمَّ التوجيه بإغلاق المخبز احترازيًا للتعقيم الوقائي، مع عزل للمخالطين له كافة لضمان سلامة موظفينا وعملائنا.

وأوضح المخبز أنَّه سيكون هناك تعقيم شامل للفرع بجميع أقسامه للتأكد من سلامته، وليكون آمِنًا للمتسوِّقين بمشيئة الله.