بالصور.. «شؤون الحرمين» تطلق مبادرة «أنت في ضيافتنا» تقديرًا لجهود رجال الأمن

قامت الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بإطلاق مبادرة «أنت في ضيافتنا» التي تستهدف رجال الأمن الميدانيين، وذلك تقديرًا لجهودهم، بمشاركة وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية فضيلة الدكتور ناصر الزهراني.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية خالد بن فهد الشلوي، أنَّ هذه المبادرة تسعى إلى تقديم المشروبات الساخنة والعصائر وتوزيع المياه الباردة تقديرًا وعرفانًا للجهود المقدمة من قبلهم في الميدان، مشيرًا إلى أنّ المبادرة جاءت وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، للتضامن مع رجال الأمن والعاملين الميدانيين في أداء مهامهم المناطة بهم .

يذكر أنَّ المبادرة تمَّت بمشاركة عدد من منسوبي الرئاسة، وتستمر طيلة الأيام القادمة بمشيئة الله تعالى.