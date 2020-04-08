بالصور.. شرطة صبيا تشن حملة للقبض على مخالفي الدراجات النارية

نفَّذت شرطة محافظة صبيا، بمساندة الدوريات الأمنية، حملة ميدانية شاملة، استهدفت مخالفي الدراجات النارية، وذلك بناء على توجيهات من المحافظ المكلف إبراهيم بن مديني عتودي، وبإشراف مباشر من مدير شرطة صبيا العقيد حوذان بن حسن الجابري، حرصًا على سلامة مرتادي الطرقات، وسلامة مستخدمي تلك الدراجات المخالفة.

وأسفرت الحملة الشاملة عن ضبط أكثر من 148 دراجة نارية مخالفة في المحافظة.

الجدير بالذكر أنَّ هذه الحملة تأتي امتدادًا لحملات سابقة نفذتها الجهات الأمنية في المحافظة بتوجيه ومتابعة من محافظ صبيا المكلف، بهدف القضاء على هذة الظاهرة السلبية .