تحت شعار «سلامتك بمنزلك غايتنا».. مدني جازان يوجه رسائل هامة لأهالي المنطقة

تواصل مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تفعيل الحملة التي دشَّنها مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمر تحت شعار «سلامتك بمنزلك غايتنا»، التي انطلقت تزامنًا مع ما يعيشه العالم هذه الأيام من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) وتستهدف هذه الحملة توعية المواطنين والمقيمين بالأخطار المحيطة بهم داخل المنازل، نظرًا لتواجد جميع أفراد الأسرة في المنزل لفترات طويلة.

وتتضمن الحملة التأكيد على أهمية توفير وسائل السلامة ومنها كاشف الدخان، وطفاية الحريق، وحقيبة الإسعافات الأولية، والاهتمام بوضع خطة لإخلاء المنزل عند استشعار الخطر، إضافة للتحذير من مخاطر الكهرباء وشواحن الجوال ومخاطر الغاز، وأهمية إغلاق مصدره فور الانتهاء من عملية الطهي.

وتشتمل الحملة على عددٍ من المسابقات المتنوعة وتقدّم عددًا من الجوائز للمشاركين فيها.

وتدعو مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جميع المواطنين والمقيمين بالالتزام بتعليمات وإجراءات السلامة والبقاء في المنازل من أجل سلامتهم وسلامة أفراد الأسرة.