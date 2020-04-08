السعودية اليوم / بر الصين الرئيسي يسجل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بكين 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واس

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن البر الرئيسي سجل 62 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت اللجنة أن عدد الحالات الوافدة إلى بر الصين الرئيسي بلغ 1042 حالة حتى يوم أمس الثلاثاء بزيادة قدرها 59 حالة عن اليوم السابق.

وذكرت أن عدد حالات الإصابة الجديدة التي لم تظهر أعراض على أصحابها ارتفع بأكثر من أربعة أمثاله إلى 137.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي إلى 81802 والوفيات إلى 3333.

// انتهى //

07:03ت م

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بكين 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن البر الرئيسي سجل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأربعاء , كما ارتفع عدد المصابين الوافدين من الخارج.وأضافت اللجنة أن عدد الحالات الوافدة إلى بر الصين الرئيسي بلغ 1042 حالة حتى يوم أمس الثلاثاء بزيادة قدرها 59 حالة عن اليوم السابق.وذكرت أن عدد حالات الإصابة الجديدة التي لم تظهر أعراض على أصحابها ارتفع بأكثر من أربعة أمثاله إلى 137.وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي إلى 81802 والوفيات إلى 3333.// انتهى //07:03ت م0007

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