السعودية اليوم / وزير الدفاع الإيفواري يعلن إصابته بفيروس كورونا



أبيدحان 14 شعبان 1411 هـ الموافق 07 أبريل 2020 م واس

أعلن وزير الدفاع في جمهورية كوت ديفوار، حامد باكايوكو، أنه أصيب بفيروس

وأفاد الوزير الإيفواري أن نتيجة اختبار كورونا، جاءت إيجابية، رغم عدم ظهور أي من أعراض الإصابة لديه.

وبلغ عدد الإصابات بكورونا في كوت ديفوار، 323، توفي منهم 3، وتعافى 41.

// انتهى //

02:48ت م

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أبيدحان 14 شعبان 1411 هـ الموافق 07 أبريل 2020 م واسأعلن وزير الدفاع في جمهورية كوت ديفوار، حامد باكايوكو، أنه أصيب بفيروس كورونا ، وذلك بعد ظهور نتائج العينة التي أخذت منه.وأفاد الوزير الإيفواري أن نتيجة اختبار كورونا، جاءت إيجابية، رغم عدم ظهور أي من أعراض الإصابة لديه.وبلغ عدد الإصابات بكورونا في كوت ديفوار، 323، توفي منهم 3، وتعافى 41.// انتهى //02:48ت م0258

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