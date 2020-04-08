السعودية اليوم / ملاوي تسجل أول وفاة جراء فيروس كورونا



بلانتير 14شعبان 1441 هـ الموافق 07 ابريل 2020 م واس

أعلنت جمهورية ملاوي اليوم، عن أول وفاة على أراضيها بفيروس

وقال وزير الصحة المالاوي غابي مهانغو: "كانت خامس شخص تأكدت إصابته بكوفيد-19، وتوفيت صباح اليوم".

وكشف تقرير صدر اليوم، أن ملاوي سجلت رسميًا ثمان إصابات.

وكان الرئيس المالاوي، بيتر موثاريكا، قد أعلن حالة الطوارئ في 23 مارس الماضي، وأمر بإغلاق المدارس حتى إشعار آخر للحد من تفشي الوباء.

//انتهى //

02:24ت م

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بلانتير 14شعبان 1441 هـ الموافق 07 ابريل 2020 م واسأعلنت جمهورية ملاوي اليوم، عن أول وفاة على أراضيها بفيروس كورونا المستجد لسيدة تبلغ من العمر 51 عامًا، عادت مؤخرًا إلى البلاد قادمة من بريطانيا.وقال وزير الصحة المالاوي غابي مهانغو: "كانت خامس شخص تأكدت إصابته بكوفيد-19، وتوفيت صباح اليوم".وكشف تقرير صدر اليوم، أن ملاوي سجلت رسميًا ثمان إصابات.وكان الرئيس المالاوي، بيتر موثاريكا، قد أعلن حالة الطوارئ في 23 مارس الماضي، وأمر بإغلاق المدارس حتى إشعار آخر للحد من تفشي الوباء.//انتهى //02:24ت م0253

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