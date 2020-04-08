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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مركز التواصل والمعرفة المالية (مبادرة وزارة المالية) تقريره الإعلامي اليومي حول فيروس كورونا (كوفيد-١٩) ومستجداته.
ويستعرض التقرير أبرز المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات تفشي ذلك الوباء الذي أودى بحياة نحو 75 ألف شخص في 184 دولة، وتأثيرات ذلك على أهم الأسواق العالمية، مبينًا أن قطاعات البنوك والتأمين والطيران وصناعة السيارات كانت الأشد تأثرًا، وتناول التقرير سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة حتى اليوم للحد من انتشار الفيروس؛ حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين، ولمساندة القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية.
وتطرق إلى أحدث الأخبار المحلية والعالمية المتداولة عن ذلك الفيروس، والتطورات الاقتصادية داخليًا وخارجيًا، ومستجدات أسعار وعوائد صكوك وسندات المملكة، وأسعار الطاقة والسلع الإستراتيجية والعملات والمؤشرات، والتوقعات الدولية لتأثيرات هذه الأزمة على مستقبل الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الصحة عن مستجدات الوضع الصحي محليًا وعالميًا.
ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة لمحتوى التقرير، والتقارير الصادرة عن المركز، من خلال صفحة مركز التواصل والمعرفة المالية على الرابط التالي:
https://www.mof.gov.sa/mediacenter/KnwoledgeCommunication_Center/Pages/default.aspxوزارة المالية مركز التواصل والمعرفة المالية فيروس كورونا الجديد
مركز التواصل والمعرفة المالية يصدر تقريره اليومي لمستجدات فيروس "كورونا"عبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-04-08
أصدر مركز التواصل والمعرفة المالية (مبادرة وزارة المالية) تقريره الإعلامي اليومي حول فيروس كورونا (كوفيد-١٩) ومستجداته.
ويستعرض التقرير أبرز المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات تفشي ذلك الوباء الذي أودى بحياة نحو 75 ألف شخص في 184 دولة، وتأثيرات ذلك على أهم الأسواق العالمية، مبينًا أن قطاعات البنوك والتأمين والطيران وصناعة السيارات كانت الأشد تأثرًا، وتناول التقرير سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة حتى اليوم للحد من انتشار الفيروس؛ حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين، ولمساندة القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية.
وتطرق إلى أحدث الأخبار المحلية والعالمية المتداولة عن ذلك الفيروس، والتطورات الاقتصادية داخليًا وخارجيًا، ومستجدات أسعار وعوائد صكوك وسندات المملكة، وأسعار الطاقة والسلع الإستراتيجية والعملات والمؤشرات، والتوقعات الدولية لتأثيرات هذه الأزمة على مستقبل الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الصحة عن مستجدات الوضع الصحي محليًا وعالميًا.
ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة لمحتوى التقرير، والتقارير الصادرة عن المركز، من خلال صفحة مركز التواصل والمعرفة المالية على الرابط التالي:
https://www.mof.gov.sa/mediacenter/KnwoledgeCommunication_Center/Pages/default.aspx
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
01:34 AM
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
03:23 AM
أصدر مركز التواصل والمعرفة المالية (مبادرة وزارة المالية) تقريره الإعلامي اليومي حول فيروس كورونا (كوفيد-١٩) ومستجداته.
ويستعرض التقرير أبرز المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات تفشي ذلك الوباء الذي أودى بحياة نحو 75 ألف شخص في 184 دولة، وتأثيرات ذلك على أهم الأسواق العالمية، مبينًا أن قطاعات البنوك والتأمين والطيران وصناعة السيارات كانت الأشد تأثرًا، وتناول التقرير سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة حتى اليوم للحد من انتشار الفيروس؛ حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين، ولمساندة القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية.
وتطرق إلى أحدث الأخبار المحلية والعالمية المتداولة عن ذلك الفيروس، والتطورات الاقتصادية داخليًا وخارجيًا، ومستجدات أسعار وعوائد صكوك وسندات المملكة، وأسعار الطاقة والسلع الإستراتيجية والعملات والمؤشرات، والتوقعات الدولية لتأثيرات هذه الأزمة على مستقبل الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الصحة عن مستجدات الوضع الصحي محليًا وعالميًا.
ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة لمحتوى التقرير، والتقارير الصادرة عن المركز، من خلال صفحة مركز التواصل والمعرفة المالية على الرابط التالي:
https://www.mof.gov.sa/mediacenter/KnwoledgeCommunication_Center/Pages/default.aspx
، مركز التواصل والمعرفة المالية يصدر تقريره اليومي لمستجدات فيروس "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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