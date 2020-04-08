محمد بن مسعود - الدمام - تشمل الخرج ورماح وشقراء.. وتستمر حتى السادسة صباحًا أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض أنها تشهد أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والعاصمة الرياض ورماح وشقراء، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.هيئة الأرصاد وحماية البيئة أتربة مثارة تنبيه متقدم للرياض: أتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية الأفقية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-08 أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض أنها تشهد أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والعاصمة الرياض ورماح وشقراء، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء. Advertisements 08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441 01:27 AM تشمل الخرج ورماح وشقراء.. وتستمر حتى السادسة صباحًا تشمل الخرج ورماح وشقراء.. وتستمر حتى السادسة صباحًا أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض أنها تشهد أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والعاصمة الرياض ورماح وشقراء، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء. ، تنبيه متقدم للرياض: أتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية الأفقية ،

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