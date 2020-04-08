- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
استغلت فرق أمانة محافظة الطائف فترة منع التجوال في المحافظة، في إزالة الكثير من الكتابات والعبارات الخادشة للحياء من على الجدران، كذلك إزالة المشوهات البصرية، واللوحات الدعائية التجارية العشوائية والتي تعدُ مخالفة، وذلك بالكثير من الشوارع الرئيسة والأحياء.
وتواصل تلك الفرق جولاتها لإزالة كامل تلك المشوهات البصرية، حيث سيتوسع عملها لتشمل كل أرجاء المحافظة.
بالصور .. إزالة الكتابات من على الجدران والمشوهات البصرية بالطائففهد العتيبي الخليج 365 2020-04-08
استغلت فرق أمانة محافظة الطائف فترة منع التجوال في المحافظة، في إزالة الكثير من الكتابات والعبارات الخادشة للحياء من على الجدران، كذلك إزالة المشوهات البصرية، واللوحات الدعائية التجارية العشوائية والتي تعدُ مخالفة، وذلك بالكثير من الشوارع الرئيسة والأحياء.
وتواصل تلك الفرق جولاتها لإزالة كامل تلك المشوهات البصرية، حيث سيتوسع عملها لتشمل كل أرجاء المحافظة.
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
01:07 AM
فرق الأمانة سوف تتوسع في عمليات الإزالة لتشمل جميع أرجاء المحافظة
استغلت فرق أمانة محافظة الطائف فترة منع التجوال في المحافظة، في إزالة الكثير من الكتابات والعبارات الخادشة للحياء من على الجدران، كذلك إزالة المشوهات البصرية، واللوحات الدعائية التجارية العشوائية والتي تعدُ مخالفة، وذلك بالكثير من الشوارع الرئيسة والأحياء.
وتواصل تلك الفرق جولاتها لإزالة كامل تلك المشوهات البصرية، حيث سيتوسع عملها لتشمل كل أرجاء المحافظة.
، بالصور .. إزالة الكتابات من على الجدران والمشوهات البصرية بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. إزالة الكتابات من على الجدران والمشوهات البصرية بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.