المعجب: النيابة العامة لن تتساهل مع من تسول له نفسه الاعتداء على رجال الأمن

أكد النائب العام، الشيخ سعود المعجب، أنَّ أمن الوطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه والاعتداء على رجال الأمن أومحاولة ثنيهم عن المهام المنوطة بهم، إنفاذًا للسلامة الصحية.

وأضاف النائب العام في تغريدة نشرها حساب النيابة العامة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنّ النيابة العامة لن تتساهل وستتخذ الإجراءات النظامية بحق من تسول له نفسه الإقدام على الاعتداء على أمن البلد أو على رجال الأمن.

وتعددت في الفترة الأخيرة الحوادث التي تستهدف رجال الأمن، وآخرها صباح أمس الثلاثاء، حيث تعرّض أحد رجال الأمن لحادث دهس أثناء تأدية الفرقة الأمنية لمهامها على أحد الطرق الرئيسية بحائل، وتمّ نقله للمستشفى لتلقي العلاج وحالته مستقرة.

وفي اليوم السابق عليه، أعلنت شرطة مكة المكرمة، وفاة رجل مرور تعرّض للدهس من مركبة امتنع سائقها عن التوقف عند إحدى النقاط الأمنية بطريق الحرمين في جدة.