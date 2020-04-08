

أديس أبابا 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 ابريل 2020 م واس

كشف الاتحاد الأفريقي، أن 20 مليون وظيفة في القارة الأفريقية باتت مهددة بسبب جائحة فيروس

وتتزايد التحذيرات دوليًا وإقليميًا من تأثير كورونا بشريًا واقتصاديًا على القارة الأفريقية، وسط دعوات إلى تقديم المساعدة لأفريقيا من أجل احتواء الفيروس، المنتشر في نحو 51 من دولها، ومتسببًا في إصابة أكثر من 10 آلاف شخص.

// انتهى //

02:55ت م

0259



أديس أبابا 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 ابريل 2020 م واسكشف الاتحاد الأفريقي، أن 20 مليون وظيفة في القارة الأفريقية باتت مهددة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وتوقع الاتحاد الأفريقي في دراسة له، أن تخسر الحكومات الأفريقية ما بين 20 إلى 30% من الإيرادات المالية، التي وصل حجمها 500 مليار خلال العام 2019، مشيرًا إلى أنه من المتوقع اختفاء نحو 15% من الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة خلال العام الجاري.وتتزايد التحذيرات دوليًا وإقليميًا من تأثير كورونا بشريًا واقتصاديًا على القارة الأفريقية، وسط دعوات إلى تقديم المساعدة لأفريقيا من أجل احتواء الفيروس، المنتشر في نحو 51 من دولها، ومتسببًا في إصابة أكثر من 10 آلاف شخص.// انتهى //02:55ت م0259

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الاتحاد الأفريقي يكشف عن 20 مليون وظيفة مهددة بسبب كورونا في أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.