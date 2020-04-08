السعودية اليوم / الرئيس السنغالي يصدر امرًا بالإفراج عن الرئيس التشادي السابق بشكل مؤقت



دكار 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 ابريل 2020 م واس

أصدر الرئيس السنغالي ماكي صال أمرا اليوم، بإطلاق سراح الرئيس التشادي السابق حسين حبري، الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في البلاد، بشكل مؤقت لمدة شهرين، وذلك بسبب خطر انتشار

وشمل القرار 2600 سجين، واعتبرت وزارة العدل السنغالية أن هذا الإجراء يعود لأسباب إنسانية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وينتظر أن يعيش حبري، الذي حكم البلاد خلال الفترة ما بين 1982، و1990 تحت الإقامة الجبرية في منزله، ولن يسمح له بمغادرة السنغال.

وقد هرب حبري إلى السنغال بعد انقلاب عسكري وفي عام 2008، وحكمت عليه محكمة اتشادية غيابيا بالإعدام بتهمة تهديد النظام الدستوري في البلاد.

//انتهى //

02:28ت م

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دكار 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 ابريل 2020 م واسأصدر الرئيس السنغالي ماكي صال أمرا اليوم، بإطلاق سراح الرئيس التشادي السابق حسين حبري، الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في البلاد، بشكل مؤقت لمدة شهرين، وذلك بسبب خطر انتشار فيروس كورونا المستجد وشمل القرار 2600 سجين، واعتبرت وزارة العدل السنغالية أن هذا الإجراء يعود لأسباب إنسانية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.وينتظر أن يعيش حبري، الذي حكم البلاد خلال الفترة ما بين 1982، و1990 تحت الإقامة الجبرية في منزله، ولن يسمح له بمغادرة السنغال.وقد هرب حبري إلى السنغال بعد انقلاب عسكري وفي عام 2008، وحكمت عليه محكمة اتشادية غيابيا بالإعدام بتهمة تهديد النظام الدستوري في البلاد.//انتهى //02:28ت م0256

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