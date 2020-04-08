شكرا لقرائتكم خبر عن 17 ألف مكالمة بـ«عمليات الهلال الأحمر» في جازان والان نبدء بالتفاصيل

استقبلت غرفة العمليات بهيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة جازان، 17951 مكالمة منذ بداية منع التجول، في تاريخ 21 مارس وحتى 5 أبريل، بعدد بلاغات وصل إلى 2824 بلاغًا.

وأكد مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة د. محمد السيد، أن غرفة العمليات، والفرق الإسعافية، تعمل بكل جاهزيتها لتأدية مهامهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

واستمع د. السيد، خلال زيارته التفقدية لغرفة العمليات، لشرح مفصل عن عمل الغرفة، وتلقي المكالمات والبلاغات، ومن ثم تمريرها إلى مراكز العمليات، مؤكدًا أن كافة منسوبي فرع الهيئة حريصون على أن تكون الخدمة الإسعافية المقدمة للحالات التي تباشرها سببًا في المحافظة على سلامة وصحة الجميع.