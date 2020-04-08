شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط صاحب الفيديو «المخل بالقيم والأخلاق» في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة الرياض، القبض على شخص كان قد ظهر في مقاطع فيديو بحديثٍ ينافي القيم والأخلاق. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى الصور ومقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يتحدث بعبارات تتنافى مع القيم والأخلاق، وتتضمن إيحاءات جنسية، بداخل متجرٍ بحي البطحاء وسط العاصمة الرياض، تمكنت - بفضل الله - الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من كشف هويته والقبض عليه، وجميع مرافقيه، وجميعهم من الجنسية اليمنية، مخالفين لنظام أمن الحدود، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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