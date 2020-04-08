شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 250 ألف كيس حراري وورقي على منافذ الأغذية والان نبدء بالتفاصيل

قامت أمانة الشرقية بتوزيع أكثر من 150 ألف كيس بلاستيكي حراري، و100 ألف كيس ورقي على منافذ بيع المواد الغذائية كمرحلة أولى، والتي نفذتها بلدية وسط الدمام.

ويأتي ذلك امتدادا لمبادرة أمانة الشرقية للتغليف الحراري لجميع المطاعم ومحلات الخضار والفواكه والورقيات، والتي أطلقتها قبل أيام.

وكشفت الأمانة أنه تم خلال الفترة الماضية إلزام المنشآت الغذائية ومراكز التسوق والمطاعم باستخدام أكياس بلاستيكية يتم تغليفها حراريا واستبدال الأكياس المفتوحة والتي كان يعمل سابقا بهذه الأكياس، بهدف تأمين المنتج الغذائي بشكل آمن وصحي للمستهلك.

وقال رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري إن البلدية بدأت بتوزيع أكياس حرارية مجانية، هذا بالإضافة إلى توزيع أكياس ورقية «كرتونية» على جميع هذه المنشآت، لوضع الكيس الحراري داخل الكيس الورقي بعد تغليفه، بهدف التأكد من تطبيق جميع هذه المنشآت بالآلية الجديدة ولمساعدتها لتأمين احتياجها من هذه الأكياس. وأكد أن هذه المبادرة التي أطلقتها الأمانة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والمحافظة على الصحة العامة لكافة المستهلكين، وتعزيز الإجراءات الوقائية على منافذ البيع الغذائية، وضمان وصول المنتج للمستهلك بطريقة آمنة وصحية.