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رقابة مكثفة على المطاعم والبوفيهات

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كثفت بلدية الظهران وتيرة أعمالها الرقابية على المطاعم والبوفيهات بمدينة الظهران للتأكد من التزامهم بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس .

كما قامت البلدية بتعقيم وتطهير محطات الوقود بمدينة الظهران، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحد من انتشار الفيروس.

يذكر أن بلدية الظهران قد نفذت مؤخرا جولات رقابية على مراكز التسوق ومحلات بيع المواد الغذائية بمدينة الظهران لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية التي تم تحديدها مؤخرا.

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