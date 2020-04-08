شكرا لقرائتكم خبر عن الالتزام بالمنع 24 ساعة.. شعار شوارع وطرق الدمام والان نبدء بالتفاصيل
وقد تجولت ”الخليج 365” أمس في العديد من شوارع الدمام؛ لترصد بالصورة حالة الشوارع عقب تطبيق القرار، حيث ظهرت الشوارع خالية من مرتاديها تماما، ما يؤكد الالتزام التام بالقرار وتعليمات وزارة الصحة بعدم الخروج من المنازل.
كانت هذه تفاصيل خبر الالتزام بالمنع 24 ساعة.. شعار شوارع وطرق الدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.