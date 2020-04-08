شكرا لقرائتكم خبر عن 430 طالبا بمدرسة بالقطيف يتفاعلون مع «التعليم عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل

واصل طلاب مدرسة القطيف المتوسطة دراستهم عن بعد من خلال بوابة المستقبل عن طريق الفصول الافتراضية، وذلك وفقـا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة التعليم من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا بين الطلاب.

وقد تمكن قرابة 430 طالبا بالمدرسة من مواصلة الدراسة والتعليم عبر الوسائل التعليمية المختلفة كقنوات عين، ومنصة التعليم الموحد، وبوابة المستقبل، وقامت إدارة المدرسة بعمل جدول دراسي لبث الدروس بشكل مباشر يوميا صوتا وصورة أو صوتا عبر بوابة المستقبل، وذلك حسب الجدول الموجود في نظام نور من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية ظهرًا.

وأشار قائد المدرسة حسين العوامي إلى الجهود الكبيرة والمتميزة التي بذلت من قبل وزارة التعليم لتوفير بيئة تعليمية تقنية من الطراز الأول لضمان مواصلة أبنائنا الطلبة مسيرة التعلم، مؤكدًا أن مدارس التعليم الافتراضية عن طريق بوابة المستقبل تجربة نوعية ورائدة تزداد نجاحا بتفاعل أبنائنا الطلبة وزملائي المعلمين وأولياء الأمور.

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وبين منسق بوابة المستقبل حسين آل ناس أن هناك قدرة وكفاءة لدى المعلمين والطلبة في الاستفادة القصوى من تجربة التعليم عن بعد عن طريق بوابة المستقبل، مؤكدًا أن التعليم عن بعد يتكيف معه الطلبة بشكل كبير، لأنه يتميز بالسهولة والمرونة، ويتوافق مع توجهاتهم التكنولوجية.

وقال مدرس اللغة العربية ميثم المعلم إن التعليم عن بعد يعد أكبر فرصة لأولياء الأمور للتعرف إلى نقاط القوة لدى أبنائهم.

وأفاد مدرس مادة الدراسات الاجتماعية إبراهيم القلاف أن التعليم عن بعد من خلال بوابة المستقبل له طعم خاص لدى الطالب لأنه يعتمد على ذاته في العملية التعليمية، ويعزز المسؤولية لديه.