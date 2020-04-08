شكرا لقرائتكم خبر عن حجر صحي للعائدين من البحرين في 4 فنادق بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث الإعلامي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في البحرين عبدالهادي النفيعي لـ ”الخليج 365”، أنه بدأت أول أمس تسهيل عملية إعادة المواطنين السعوديين العالقين في البحرين، وانطلاق أول الرحلات، وذلك من خلال توفير 12 حافلة تنقلهم إلى المنطقة الشرقية.

تنسيق وتسهيل

وذكر النفيعي أن عدد الذين تم نقلهم أمس ١٩٦ مواطنا، مشيرا إلى توفير عدة فنادق للمواطنين، بالإضافة إلى تقديم كافة الاحتياجات لهم أثناء تواجدهم في البحرين، والتنسيق مع الجهات الأمنية والصحية؛ لتوفير الباصات والانتقال إلى مقر سكن المواطنين، وتسهيل نقلهم عبر جسر الملك فهد إلى الشرقية.

حجر فندقي

وأفاد بأنه سيتم عزل المواطنين السعوديين خلال الـ ١٤ يوماً المقبلة في ٤ فنادق متوزعة في المنطقة الشرقية، لتطبيق الحجر الفندقي للتأكد من سلامتهم وخلوّهم من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بمتابعة وإشراف من وزارة الصحة بحسب الإجراءات المتبعة.

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حافلات مجدولة

يذكر أن سفير خادم الحرمين لدى البحرين السفير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، ذكر أنه إنفاذا لتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في تسهيل إجراءات عودة المواطنين العالقين، بدأت السفارة وبالتعاون مع الجهات المعنية بالمملكتين الشقيقتين بتسيير حافلات مجدولة لنقل العالقين من المواطنين إلى المنطقة الشرقية عبر جسر الملك فهد.

سلامة المواطنين

وقال في تغريدة بحسابة عبر «تويتر»؛ «يسرني أن أرفع أسمى آيات الشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ على صدور التوجيه الكريم بتسهيل آلية عودة المواطنين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن في ظل تفشي جائحة كورونا، وهذا يؤكد حرص القيادة الرشيدة على سلامة وصحة المواطنين بالخارج. ونسأل الله الصحة والسلامة للجميع».