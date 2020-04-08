شكرا لقرائتكم خبر عن «الخط الساخن» يتعامل مع 10.729 اتصالا والان نبدء بالتفاصيل

استقبل المختصون في مركز الخط الساخن الذي خصصته إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية لخدمة سكان محافظة القطيف ممن يقعون داخل مناطق الحجر الصحي خلال الأيام الأربعة والعشرين الماضية 10.729 اتصالا من المستفيدين من الخدمات الصحية، من بينها 752 اتصالا لحالات طارئة شكلت نسبة 7% من الاتصالات الواردة، و9977 اتصالا لحالات غير طارئة، حيث تم التعامل معها وتقديم الخدمات اللازمة.

وأكدت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أن الخط الساخن رقم 0552332338 خصص للإجابة عن استفسارات المواطنين وساهم في التسهيل عليهم من خلال الحصول على التوجيهات والخدمات الضرورية، حيث تم التعامل مع 38.290 محادثة مستلمة، و3019 اتصالا داخليا للتنسيق خلال نفس الفترة مع المسؤولين في المستشفيات وأقسام الصيدليات ومسؤولي القطاعات الصحية والجهات الأمنية لتذليل الصعوبات التي قد تواجه المرضى وتسهيل تلقيهم الخدمات الطبية على الشكل المطلوب.

وبينت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أن مركز الخط الساخن ساهم في متابعة الحالات الطارئة وإيجاد الحلول المباشرة لها، وتعزيز التعامل الإلكتروني من خلال إرشاد المستفسرين عن إمكانية الحصول على الاستشارات الطبية دون الحاجة للتوجه للمراكز الصحية إلا للحالات الطارئة عبر تطبيق «صحة» الذي خصصته الوزارة بإشراف أطباء متخصصين.