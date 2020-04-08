شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: مستعدون لاستقبال 700 مواطن من العائدين والان نبدء بالتفاصيل
أكدت الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية على استعدادها استقبال نحو ٧٠٠ مواطن من العائدين من خارج المملكة عبر المافذ البرية والجوية لاستضافتهم في دور الضيافة بالمنطقة لإأطمئنان على سلامتهم من فيروس كورونا المستجد.
يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله على تسهيل عودة الراغبين من المواطنين من خارج المملكة.
وأشارت المديرية إلى أنه خلال اليوم الأول تم استقبال ١٩٦ مواطنا من العائدين من الخارج عبر جسر الملك فهد المرتبط بين المملكة والبحرين.
وأضافت صحة الشرقية، أنه بعد صدور التوجيه القيادة رعاها الله، تم تكثيف العمل وزيادة الطاقة الاستيعابية من الكوادر الطبية، وتجهيز الغرف في دور الضيافة استعداد لاستقبال العائدين من المواطنين من الخارج بالتعاون مع التجمع الصحي الاول.
وأوضحا انه يبلغ حالياً عدد المتواجدين في دار الضيافة بالمنطقة التابعة لوزارة الصحة قرابة ٣٨٧ شخص عائدين من دول موبؤة بفيروس كورونا ومخالطين، بالإضافة إلى دور الضيافة الأخرى والتي تم استلامها من فرع وزارة السياحة بالمنطقة والجمارك وإدارة التعليم في المنطقة الشرقية و أيضا جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
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