شكرا لقرائتكم خبر عن 1255 مشروعا من مركز الملك سلمان للشعوب المحتاجة والان نبدء بالتفاصيل

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ إنشائه في مايو 2015، وحتى مارس 2020، 1255 مشروعا شملت مختلف دول وشعوب العالم المحتاجة بقيمة إجمالية 4 مليارات و368 مليونا و256 ألف دولار أمريكي بالتعاون مع 144 شريكا محليا وإقليميا ودوليا.

جاءت في مقدمة الدول المدعومة الجمهورية اليمنية بنسبة 68.45% من المشاريع، تليها فلسطين بنسبة 8.18% ثم سوريا بنسبة 6.61% بعدها الصومال بنسبة 4.39%.

2.9 مليار دولار لليمن

ونفذ المركز في اليمن حتى مارس الماضي 453 مشروعا بقيمة مليارين و990 مليونا و268 ألف دولار بالتعاون مع 80 شريكا، كان للقطاع الصحي 204 مشاريع، وقطاع الأمن الغذائي 79 مشروعا، و26 مشروعا نفذت في مجال دعم وتنسيق العمليات الإنسانية، و21 مشروعا في التعافي المبكر، و27 مشروعا في قطاع المياه والإصحاح البيئي، و26 مشروعا في مجال الإيواء، و21 مشروعا في الحماية، و15 مشروعا في القطاع التعليمي، و7 مشاريع في الخدمات اللوجستية و7 مشاريع أخرى في التغذية ومشروع واحد في الاتصالات في حالات الطوارئ، فضلا عن 19 مشروعا في قطاعات أخرى.

84 مشروعا لفلسطين

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وفي فلسطين قام المركز بتنفيذ 84 مشروعا للمحتاجين بقيمة إجمالية تبلغ 357 مليونا و372 ألف دولار بالتعاون مع 17 شريكا، حيث نفذ 19 مشروعا في القطاع الصحي، و31 مشروعا في الأمن الغذائي، و11 مشروعا في الإيواء، و11 مشروعا آخر في قطاع التعليم، ومشروعين في الخدمات اللوجستية، ومشروعين آخرين في المياه والإصحاح البيئي، ومشروعين كذلك في التعافي المبكر، ومشروعا في الحماية، ومشروعا في مجال دعم وتنسيق العمليات الإنسانية، و4 مشاريع في قطاعات متعددة أخرى.

211 مشروعا في سوريا

كما نفذ المركز منذ تأسيسه في سوريا 211 مشروعا بقيمة 288 مليونا و851 ألف دولار أمريكي، بالتعاون مع 40 شريكا، منها 78 مشروعا لقطاع الأمن الغذائي، وقطاع الإيواء 52 مشروعا، وقطاع الصحة 36 مشروعا.

أمن غذائي - صحي للصومال

ونفذ المركز للمتضررين في الصومال 50 مشروعا بقيمة 191 مليونا و976 ألف دولار أمريكي بالتعاون مع 7 شركاء، شملت 25 مشروعا في مجال الأمن الغذائي، و10 مشاريع في المجال الصحي، و3 مشاريع في المياه والإصحاح البيئي.