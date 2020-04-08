شكرا لقرائتكم خبر عن العمل التطوعي في ديوانية لمركز الحوار والان نبدء بالتفاصيل

يقيم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالتعاون مع مجلس شباب منطقة حائل، ديوانية حوار عن بعد بعنوان «دور العمل التطوعي للشباب في الأزمات» يقدمها مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل فريح العياد، وعضو مجلس شباب المنطقة رحاب الحربي. ويتناول اللقاء في الثامنة مساء دور المتطوعين والمتطوعات في دعم الجهود وتوعية المجتمع، والثمار التي يحصل عليها المتطوع بعد مشاركته في هذه الأعمال، وأبرز الأعمال التطوعية التي تم عملها خلال هذه الأزمة وسيكون اللقاء عن بعد عبر تطبيق زوم، وتقوم إدارة تقنية المعلومات بالمركز بالتحكم في المشاركة والمتابعة. ‏وتأتي الديوانية تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والمجلس.

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