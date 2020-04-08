شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي بتسمية 10 قضاة أعضاء بالمحكمة العليا والان نبدء بالتفاصيل

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتسمية 10 من القضاة أعضاء في المحكمة العليا، وهم: الشيخ أحمد بن سعد الزهراني، الشيخ إبراهيم بن محمد العسكر، الشيخ سعد بن سعود البديع، الشيخ عيسى بن راشد القعيمي، الشيخ علي بن سمحان الأحمري، الشيخ عبدالله بن شديد البشري، الشيخ سعد بن محمد المنيف، الشيخ سعد بن محمد الهزاني، الشيخ عقيل بن طراد الشمري، الشيخ أحمد بن محمود الأزوري.

وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني أن مرفق العدالة يحظى بدعم وعناية دائمة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مشيرا إلى أن هذا الأمر الكريم هو استمرار للدعم المتواصل الذي أسهم في تطوير مرفق القضاء وتقدمه يوما بعد يوم.

وقال: «إن الأمر الملكي الكريم يأتي دعما للمحكمة العليا لمباشرة أعمالها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، سائلا المولى - عز وجل - أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة في عملهم القادم».

ورفع أصحاب الفضيلة الأعضاء من جانبهم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله - على هذه الثقة الكريمة، مؤكدين عزمهم على الاستمرار في العمل الدؤوب والإسهام في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في مرفق القضاء.