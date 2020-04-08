شكرا لقرائتكم خبر عن 23 مليون ريال لمعلمي المدارس الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» 22.8 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية البالغ عددهم 9138 معلما ومعلمة، وذلك عن شهر مارس 2020، وتمت إجراءات صرف الدعم في وقتها المحدد وبصورة مؤتمتة بالكامل. وكان صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» قد دشن برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية في شوال 1432، ويهدف البرنامج إلى زيادة رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية بحيث يبدأ بخمسة آلاف ريال مضافا إليه 600 ريال بدل نقل، ويدعم الصندوق (50%) من الراتب.

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